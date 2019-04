COUVERTURE du 4 avril : La TV Sine Saloum déploie les gros moyens

À Kaolack donc, la parade civile et militaire sera exceptionnellement transmise en direct depuis le Boulevard Saër Dièye Bakary. Une couverture médiatique qui portera l’empreinte de la télévision régionale TV Sine Saloum du groupe Univers Médias. La structure créée depuis 5 ans et basée dans le complexe du ‘’Cœur de ville ‘’, est devenue un support médiatique de premier plan dans le centre du pays. En effet, son entrée dans le bouquet de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), il y a un mois, a sorti cette télévision régionale de l’ombre pour la plonger dans le paysage audiovisuel sénégalais. Aussi la célébration de la fête de l’indépendance constitue pour les responsables du groupe une opportunité pour démontrer leur savoir-faire. « La TV Sine Saloum n’est pas à sa première retransmission en direct d'une manifestation comme le défilé du 04 avril ou la Foire internationale de Kaolack (FIKA), mais la nouveauté pour cette année qui coïncide avec son entrée dans le bouquet TNT, est dans l’ampleur des moyens qui mis en œuvre pour assurer une diffusion en haute définition de la manifestation. Une demi douzaine de caméras sera déployée, un drone fantôme ainsi qu’un camion régie seront mobilisés pour le direct, sans compter les reportages enregistrés et qui seront diffusés durant le direct », a rappelé Ousmane Thiaw, le coordinateur du groupe Univers Médias, trouvé en plein repérage avec son équipe ce mardi, en marge de la répétition générale supervisée par le gouverneur Al Hassan Sall et le colonel Sow, commandant de la zone militaire N°3. Des autorités civiles et militaires qui attachent une importance toute particulière à la couverture médiatique de cette parade civile et militaire pour laquelle 2.637 participants dont 714 militaires et membres des forces de défense et de sécurité sont attendus.



C’est la fanfare militaire de la zone 3 qui va rythmer les pas des défilants qui depuis une quinzaine de jours, ne ménagent aucun effort pour le grand jour.



À signaler que des trophées sont mis en jeu pour récompenser les meilleurs participants dans leur catégorie, notamment chez les scolaires et Groupements de Promotion Féminine (GPF) de la région de Kaolack...