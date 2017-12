COUPE D'ITALIE : L'AC Milan élimine l'Inter et passe en demi-finale

Vainqueur grâce à un but du jeune Patrick Cutrone (104e), le Milan affrontera en demie la Lazio Rome, qui s'est qualifiée mardi en battant la Fiorentina 1 à 0.



Les deux derniers tickets pour les demi-finales se joueront le 2 janvier entre Naples et Atalanta tandis que le derby turinois entre la Juve et le Torino se jouera le 3.