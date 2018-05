COUPE D’AFRIQUE MINI-FOOT : Au bout du suspense, les Lions en demi-finale de

L'équipe nationale de mini-foot peut dire un grand merci à Momo Cissé. Le joueur de Jaraaf a décroché presque à lui seul le billet pour les demi-finales de la CAN de mini-foot, en inscrivant le but égalisateur. Tout s'est joué en fin de match face aux Green Eagles, en supériorité numérique.



Le Sénégal, deuxième de la poule B, s'est finalement qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique où elle retrouvera la Libye, pays organisateur, qui termine première de la poule A.



La qualification est acquise après un nul (2-2) face au Nigeria, qui ne verra donc pas la phase finale de la compétition. Sous les chants des supporteurs sénégalais présents à Tripoli, les Lions ont parfois manqué d'efficacité.

Dans le carré final, les adversaires sont d’un autre niveau, plus coriaces. D’un côté du tableau, la Tunisie sera opposée à la Côte d'Ivoire. Les Lions vont eux se frotter aux libyens. Face au pays organisateur, les coéquipiers de Momo Cissé devront se montrer encore plus impitoyables, vendredi soir, pour accéder à la finale, prévue samedi...