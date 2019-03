CÔTE D’IVOIRE : Kémi Séba et des membres de l’ONG Urgence Panafricaniste arrêtés à Cocody

Mis aux arrêts en fin d’après midi, l’activiste politique Franco-béninois, Kémi Séba s’est lui même rendu à la police de Cocody suite à l’interpellation de quelques militants de l’ONG Urgence Panafricaniste dont le coordinateur international Henry Djehuty, a renseigné une source proche, membre de l’ONG Urgence Panafricaniste.

L’arrestation par la police ivoirienne de Kémi Séba aurait été précédée par un avis de recherche lancé à son nom par les autorités du pays.

Gilles Capo Chichi à l’état civil, Kémi Séba est en Côte d’Ivoire pour prendre part à la manifestation pacifique contre le néocolonialisme prévu le 31 mars prochain à Yopougon.

Connu pour sa lutte contre le néocolonialisme et son militantisme pour la suppression du franc CFA, l’activiste avait été expulsé au Sénégal, le 6 septembre 2017.

Le polémiste franco-béninois avait lors d’un rassemblement pacifique à la place de la nation (ex Obélisque) brûlé un billet de 5.000 FCFA.

Arrêté et jugé dans cette affaire, il avait été relaxé.

Nous y reviendrons…