CORONAVIRUS : « Un protocole dans lequel il y aura un médecin du travail sera activé dans tous les établissements… » (Alioune Sarr, MTTA)

Suite à la confirmation de 4 cas de Coronavirus au Sénégal, les deux ministères à savoir le ministère de la Santé et de l’Action Sociale et celui du Tourisme et des Transports Aériens, se sont réunis pour sceller un partenariat allant dans le sens de lutter contre l’épidémie du Covid-19. Cette rencontre a eu lieu ce vendredi 6 mars 2020, au ministère du Tourisme et des Transports Aériens à Diamniadio, sous la présence effective des deux ministres et l’ensemble des professionnels du secteur touristique. Occasion pour le Ministre Alioune Sarr de revenir sur les attentes de ce partenariat. Selon lui, le but de cette rencontre n’est rien d’autre que de sensibiliser l’ensemble des professionnels du secteur touristique notamment les responsables d’hôtels sur les mesures urgentes idoines à prendre en cas de suspect du coronavirus dans les établissements d’hébergements touristiques. En sus de rassurer, la population et les professionnels de l’existence de cette épidémie tout en leur faisant savoir que si tout le monde s’y met nous pouvons venir à bout de cette maladie. « Un protocole dans lequel il y aura un médecin du travail sera activé dans tous les établissements, afin que le courant de transmission entre les médecins du travail et ceux des Districts soit beaucoup plus efficace », a informé Alioune Sarr.