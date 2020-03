CORONAVIRUS : Le "Cas 1" du Sénégal subira de nouveaux tests dans 48 heures pour voir si le traitement agit sur le malade.

Face à la presse, les services du ministère de la Santé du Sénégal ont fait le point sur les cas suivis de coronavirus au Sénégal. Selon le directeur de cabinet du ministre de la santé et de l'action sociale, 10 cas ont été suivis dont 9 suspects et un malade dans la frontière gambienne à Keur Ayib. A l'en croire, tous les 10 cas testés par l'Institut Pasteur de Dakr se sont révélés négatifs au Coronavirus. Mieux, le DC de Abdoulaye Diouf Sarr de dire que le patient cas positif enregistré par le Sénégal va subir de nouveaux tests dans 48 heures pour voir si le traitement agit sur le malade et constater si les résultats escomptés sont acquis. Pour ce qui est des autres cas positifs, ils répondent au traitement et se portent bien.

A ce jour du jeudi 5 mars 2020, le Sénégal n'a enregistré aucun nouveau cas.