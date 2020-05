CORONAVIRUS / La ville de Linguère vient d’enregistrer son premier cas.

Jusque là déclaré indemne de la maladie du covid-19, le département de Linguère à travers sa commune du même nom, vient d’enregistrer ce samedi son premier cas du covid-19.



Il s’agit d’un cas communautaire en la personne de la guichetière préposée au guichet d’entrée de l’hôpital Magatte Lo.



Les autorités administratives et sanitaires se sont réunies en comité départemental de gestion des épidémies pour examiner et dégager les voies et moyens de riposte à mettre en œuvre pour circonscrire la propagation de la pandémie dans le département...



Mbargou Diop, correspondant à Louga