CORONAVIRUS : « Il y a un dispositif au niveau de l’aéroport de façon permanent H24, 7j/7 » (Abdoulaye Diouf, MSAS)

Lors de sa rencontre avec son homologue du ministère du Tourisme et des Transports Aériens au siège de ce dernier à Diamniadio, ce vendredi 6 mars 2020, le ministre de la santé et de l’action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr s’est félicité de ce partenariat entre les deux ministères pour venir à bout de cette épidémie mais également éclaircir la lanterne des sénégalais sur le dispositif de contrôle au niveau des aéroports.







Selon lui, ils ont mis en place ce partenariat constructif et pédagogique avec les acteurs du tourisme, en vertu de la sensibilité du secteur du tourisme et des transports aériens et du point de vue de leur démarche inclusive.







Il ajoute que le ministère de la santé et de l’action sociale est à leur entière disposition et prêt à les accompagner dans cette démarche.







Par ailleurs, s’agissant du secteur des transports aériens, Abdoulaye Diouf Sarr informe qu’il y a un dispositif au niveau de l’aéroport de façon permanent H24, 7j/7 et que dans ce dispositif il y a l’identification du symptôme. Ainsi pour rassurer la population, les voyageurs et surtout le personnel de l’aéroport, le ministre a fait savoir que l’aéroport est équipé de caméras thermiques beaucoup plus efficaces que le Thermo-flash que certains réclament et qui peuvent détecter les symptômes à longueur.







Pour clore, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr appelle à la sérénité et demande à la nation d’être debout comme un seul Homme pour combattre l’ennemi qu’est le Coronavirus.