CORONAVIRUS À TOUBA / Modou-Modou rentrés à Touba en catimini : Les voisins versent dans la dénonciation pour se tirer d’affaire.

Malgré le travail d'intoxication par certains prêcheurs (dont Gana Messéré Makhtar) faisant croire que le Covid19 n'existait nulle part dans Touba, les populations commencent à comprendre petit-à-petit que le danger était imminent et qu'il leur faudra désormais prendre les dispositions qui s'imposent.



Mansour Diallo, sous-préfet de Ndame, explique d'ailleurs, que non seulement les populations ont compris, mais elles ont désormais pris sur elles la responsabilité de dénoncer discrètement les Modou-Modou qui seraient revenus au bercail par la voie terrestre. Ces derniers réussissant à rejoindre leurs familles sans subir les consultations médicales requises.



"Les populations ont su que la contamination était extrêmement rapide. Il suffit qu'une seule personne contracte le virus pour que la maladie se propage. Le Modou Diop Diaobé qui est à l'origine de tout ce qui se passe ne voulait certainement pas mettre dans cette situation les membres de sa famille.

Je signale que les populations viennent discrètement dénoncer ces gens qui sont venus de l'Italie par la voie terrestre. Qu'ils n'attendent donc pas d'être dénoncés. Je leur demande d'aller directement se présenter aux autorités médicales avant même d'être en contact avec les personnes. C'est à ce seul prix que nous pourrons éviter la propagation de cette maladie. "



Mansour Diallo se gardera de donner le nom des Modou-Modou qui ont été interpellés par leurs voisins encore moins les quartiers qu'ils habitent, histoire de parer à toute velléité de stigmatisation.



Il recevait une délégation envoyée par l'ambassadeur itinérant Pathé Diaktaté venue lui remettre une participation financière de 5 millions de francs dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Ibrahima Ndiaye, Khadim Diakhaté et Baye Soulèye Thiam confieront à l'exécutif local la volonté de l'homme d'affaires de rester davantage au chevet des populations avant de formuler, en son nom, des prières pour que disparaisse très rapidement cette maladie du Coronavirus...