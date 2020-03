CORONAVIRUS À MBACKÉ / Vers la fermeture des écoles ?

Pour qui connaît le système éducatif à Mbacké, il s'avère aisé de comprendre que les élèves sont les plus exposés à la maladie du Coronavirus. En effet, plus de 80% des potaches qui fréquentent les établissements de la commune viennent de Touba. Ces derniers s’entassent dans les véhicules dits Mbacké-Touba, se frottent les uns aux autres et fréquentent des classes parfois pleines à craquer. Le personnel enseignant qui les accueille est tout autant exposé.



Face à cette situation, l'inquiétude gagne déjà du terrain. Le préfet du département, Makhtar Diop, a sans doute, senti le danger. C'est la raison pour laquelle il a souhaité, lors dune rencontre présidée par le gouverneur à Diourbel, que la fermeture des écoles soit décrétée. Ce dernier a promis de remonter la requête et de lui revenir. Affaire à suivre...