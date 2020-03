CORONAVIRUS À DAROU MOUKHTY/ Le cas suspect déclaré négatif...Le Sénégal encore suspendu à quatre sujets.

Plus de peur que de mal ! La cas suspect de Coronavirus en provenance de la région de Louga et plus précisément de la localité de Darou Moukhty vient d'être invalidé par les laborantins de l'Institut Pasteur. La femme, fraîchement revenue d'Italie présentait quelques symptômes qui laissaient présager le contraire. Ce qui avait obligé ses parents et l'administration médicale locale à la référer au niveau dudit institut.



Un peu plus tôt dans la journée, Moustapha Gueye, agent de santé et chargé de communication au centre de santé Darou Moukty, qui avait contacté Dakaractu, déclarait que les informations précédemment relayées à travers les réseaux sociaux étaient erronées.



Il faut rappeler que la patiente a été isolée, le temps de recevoir les résultats des analyses, pour parer à toutes éventualités.