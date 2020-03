CORONA VIRUS : Appel à la jeunesse !

Désormais pandémique, le Coronavirus ou COVID-19 se répand partout dans le monde à une vitesse inquiétante.







Le président de la république, son excellence M. Macky SALL, a pris des décisions cohérentes et salvatrices pour le Sénégal en ce jour de samedi 14 mars 2020. C’est le lieu de saluer toute la responsabilité et la sérénité avec lesquelles Mr le President de la République aborde les grandes questions de l’heure. L'on se souvient de sa posture courageuse et d’une sagesse à nulle autre pareille quand il s’est posée la question du rapatriement des étudiants sénégalais vivants à Wuhan en Chine.







Ainsi, face à la menace au-devant de laquelle toute la nation coure, tous les citoyens sont concernés et interpellés. À cet effet, je lance un appel pressant à toute la jeunesse de mon pays à faire siennes les recommandations pertinentes de son excellence M. Macky SALL Sall Président de la République.







En ce qui nous concerne, nous avons déjà mis à contribution le service civique national; aussi nous invitons le conseil national de la jeunesse, ainsi que toutes les organisations de jeunes à se déployer comme jamais pour endiguer cette pandémie.







Nous représentons 64 % de la population, nous devons constituer 64 % de la solution à ce problème national. La force, la motricité, le dynamisme qui riment avec JEUNESSE seront désormais mobilisés pour freiner la propagation du COVID-19.







Nous sommes interpellés au premier chef par la nation, par conséquent, les actes civiques et citoyens que nous poserons, trouveront un écho à travers le temps.







Enfin, nos encouragements vont à l’endroit de nos vaillants soldats de la santé pour leur déploiement, responsabilité, expertise et courage qui forcent le respect.



Puisse DIEU bénir le Sénégal !







Nene Fatoumata Tall Mbaye,



Ministre de la jeunesse