COP 25 / Panel de haut niveau : Le MEDD appelle les partenaires du GEF et du FVC à renforcer leur accompagnement avec le Sénégal

Le ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall qui prenait part au panel de haut niveau organisé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et Fonds Vert Climat ce matin à la COP 25 de Madrid, a salué l’engagement au côté du Sénégal des partenaires cités plus haut « à renforcer leur accompagnement pour permettre au Sénégal d’arriver à bout des programmes » qu’il a présentés au cours de cette session. « Les changements climatiques sont bien pris en compte au Sénégal. Cependant les ressources disponibles ne nous permettent pas de réaliser les ambitions que nous avons en matière d’adaptation et d’atténuation », a-t-il expliqué.