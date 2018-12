COP 24 / Exploitation du pétrole au Sénégal : « Tous les aspects liés à la préservation de l’environnement et de l’écosystème sont pris en compte et seront respectés avec vigilance »

Les découvertes de pétrole et de gaz au Sénégal devraient de façon certaines impacter le développement socioéconomique du pays. Une volonté politique non sans conséquence sur l’environnement, mais qui, selon Demba Guèye, conseiller technique du Premier ministre en charge du secteur de l'énergie, est au cœur des préoccupations de cette économie pétrolière. « Le Chef de l'État veut une gestion transparente, inclusive mais aussi durable de ces ressources pétrolières et gazières. Tous les aspects donc liés à la préservation de l’environnement et de l’écosystème sont pris en compte et seront respectés avec vigilance » a t’i dit.

Les compagnies pétrolières opératrices au niveau des différents blocs, a-t-il aussi dit, ont des normes et des politiques en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement. Des compagnies a-t-il poursuivi conscientes des responsabilités et conséquences que les impacts sur l’environnement peut entrainer au niveau pénal et légal. Aussi en dehors de cette responsabilité provenant de ces compagnies pétrolières, il y a aussi l’engagement du Gouvernement de veiller à ce que l’environnement soit préservée ; qu’il n’y ait pas des impacts négatifs tant au niveau des ressources halieutiques que des populations qui travaillent dans le milieu de la pêche.