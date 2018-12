COP 24 / Changements climatiques : Les règles d’application de l’accord de Paris sur le climat adoptées

L’attente a été longue, mais finalement a abouti sur un accord entre les dirigeants du monde entier réunis depuis le 2 Décembre dernier à Katowice, en Pologne dans le cadre de la 24 ème Conférence des Nations Unies sur le Climat. En effet, les négociations entre les experts ont abouti sur l’adoption par la communauté internationale des règles d’application de l’accord de Paris sur le climat. Selon cependant Fatou Niang, de la cellule de communication du ministère de l’environnement, la conférence qui s’est achevée avec plus de 24 heures de retard sur le planning prévu, « n’a pas donné lieu à de nouveaux engagements des États à relever prochainement leurs objectifs de réduction des gaz à effet de serre, insuffisants à ce stade face aux dérèglements du climat ».

« Ça a été un long chemin (…) ce n’était pas une tâche facile », a déclaré le président polonais de la COP24 Michal Kurtyka. « L’impact de ce paquet de mesures est positif pour le monde. Il nous rapproche un peu plus de la concrétisation des ambitions de l’accord de Paris », a-t-il ajouté, avant d’être rejoint sur l’estrade par les chefs de délégation du monde entier.

Le texte en discussion « porte sur les modalités de mise en œuvre de l’accord conclu en France il y a trois ans, dont l’objectif est de maintenir le réchauffement climatique mondial « bien en dessous » de 2° C par rapport à l’ère pré-industrielle » informe la même source. « Les dernières discussions ont trait à l’aide allouée aux pays les plus pauvres pour leur permettre de faire face aux changements climatiques. Les pays riches leur ont promis 100 milliards de dollars par an à compter de 2020, mais ils réclament davantage » révèle t’elle aussi.

Le texte devra également détailler ce que feront les pays après la conférence et les moyens qu’ils mettront en œuvre pour en atteindre les objectifs.