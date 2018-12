COP 24- Changements climatiques : Le Stand du Sénégal pour vendre les efforts de notre pays

C’est journée « off » au niveau du village de la COP 24 ce Dimanche. Le Sénégal pour sa 4ème participation effective à la Conférence des Parties (Cop24), occupe un stand au niveau du village, financé par l’État du Sénégal. Pour les officiels sénégalais, la mise en place d'un tel stand d'exposition pour notre pays, traduit l'engagement du Président Mackay Sall, en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement de notre planète.

Un « espace Sénégal » ponctué d’animation scientifique, et qui permet de faire connaître aux visiteurs ce qui se fait au Sénégal en matière de changement climatique. Des présentations sur l’énergie avec un focus sur celle renouvelable en direction desquelles le Sénégal s’est inscrit, a été mis en exergue. Des « Side events », rencontre interne, ont aussi porté sur des thèmes tels que le lien entre le transport et la qualité de l’air lors desquels la Belgique a pris part et où des solutions ont été proposées pour améliorer la mobilité urbaine, comme expliqué par la Directrice de l’environnement et des établissements classés, Marylin Diarra.

Il se tiendra demain une rencontre du genre sur le thème l’Érosion Côtière et les Ressources en eau, pour enfin arriver à la journée du Sénégal prévue le mercredi 12 Décembre et qui bouclera le tour de ces rencontres avec les thématiques Énergie et Agriculture selon nos mêmes sources.

Le Ministre de l’environnement, le Dr Mame Thierno Dieng, qui rejoint la délégation demain, prendra part à la session ministérielle, qui examinera les divers points inscrits à l'agenda des décisions de cette COP24.