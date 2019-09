COP 14 de la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification : Le Sénégal à l’honneur lors de la cérémonie d’ouverture

Ce Lundi 09 septembre 2019 marque l’ouverture du segment ministériel de Haut niveau de la quatorzième session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la désertification (COP 14 UNCCD) au India Expo Center and Mart de Noida/New Delhi en Inde. Les travaux ont été ouverts par le Premier Ministre de l’Inde Monsieur Narendra MODI, qui a exprimé l’engagement de son pays à œuvrer pour une meilleure gestion de l’environnement mondial.







La délégation sénégalaise a été conduite par Monsieur Abdou Karim SALL, Ministre de l’Environnement et du Développement durable et composée de Son Excellence El hadji Ibou BOYE, Ambassadeur du Sénégal en Inde, M. Baidy BA, Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols, Point Focal national de l’UNCCD, M. Ibra Sounkarou NDIAYE, Directeur de la Planification et de la Veille environnementale, Correspondant national pour la Science et la Technologie de l’UNCCD, M. Baba BA, Point focal national de l’Initiative africaine pour la Lutte contre la désertification (AICD), M. Emmanuel Seck, de l’ONG ENDA Energie, a activement participé aux travaux.







En marge de ce segment a été organisée dans la matinée du Lundi avant l’ouverture officielle, un Petit déjeuner consacré à l’initiative de la Grande Muraille Verte. Les échanges à cette occasion ont été modérés par Mme Amina Mouhamed, Vice-Secrétaire général des Nations Unies, en présence de monsieur le Secrétaire Exécutif de l’UNCCD, de plusieurs Ministres et Chefs de délégation ainsi que de nombreux Partenaires Techniques et Financiers.







Dans sa communication, Abdou Karim SALL, a indiqué les efforts déployés au Sénégal ainsi que la nécessité de renforcer le partenariat et l’harmonisation des interventions dans le cadre de cette initiative. Il a par ailleurs souligné que les interventions menées jusqu’ici seront complétées et renforcées par le programme d’investissement dédié à l’initiative Plan Sénégal émergent vert ou PSE-VERT, lancé récemment par Monsieur Macky SALL Président de la République.







Dans l’après-midi, M. le Ministre a pris part à la table ronde sur le thème « Promouvoir un mouvement mondial pour la remise en état des écosystèmes ». En prenant la parole, il a souligné que l’avenir et l’ambition pour notre planète dépendront de la solidarité internationale et du partenariat mondial pour relever les défis. À ce sujet, la mobilisation de la communauté internationale et le renforcement de l’engagement politique sont nécessaires.



À cet effet, l’accent devrait être mis sur le développement d’une stratégie de communication claire et de mobilisation des différents acteurs et l’amélioration des approches. Pour ce faire, il importe d’œuvrer à : i) Fédérer et coordonner davantage les efforts des décideurs, ii) des Partenaires techniques et financiers et des scientifiques aux niveaux international, régional, national et local ; iii) Instaurer un environnement habilitant propice pour catalyser les efforts et mobiliser des financements innovants , iv) Intensifier la mise en œuvre à travers des investissements publics et privés de terrain de mise à l’échelle, v) Renforcer la complémentarité et Améliorer les outils et les bases de connaissance, scientifiques et économiques en terme de rentabilité.







Il convient de rappeler que la première semaine de cette conférence qui a démarré ses travaux depuis le 02 septembre 2019, a été consacrée aux négociations conduites par les délégués des parties et les experts dans le cadre du Comité de Suivi de la mise en œuvre (CRIC) et du Comité pour la Science et la technologie (CST).



Par ailleurs, un Comité plénier a été également mis en place pour l’approbation des 30 projets de décisions à l’examen.







Les enjeux majeurs de cette rencontre sont, entres autres, liés à la prise en compte effective des questions de sécheresse, à la réalisation des objectifs de neutralité de la dégradation des terres et à la prise en compte des directives volontaires applicables aux régimes fonciers et à la gouvernance des terres.







Par ailleurs, l’artiste sénégalais Baba MAAL désigné ambassadeur par la Convention des Nations unies pour la lutte contre la désertification (UNCCD) a reçu une distinction des mains du Secrétaire général de l’UNCCD en marge de cette COP.