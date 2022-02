CONTRIBUTION Les Lions, ces vrais jardiniers de nos rêves (Par Soro DIOP)

Aux Lions qui ont construit le rêve de tout un peuple, qui ont cicatrisé les blessures de tant de générations de talents aux retours souvent frustrés par des ambitions contrariées, par des péripéties chahutées mais aux semences du futur conjugué maintenant au présent, lors de la finale de la CAN 2022, le Président de la République, l’autre héros à la chance cultivée par des actions soutenues en faveur du football, a offert 50 millions, un terrain de 200 mètres carrés et un autre de 500 mètres carrés à Diamniadio à chacun. Ils le méritent. Ils le méritent tellement bien, eux qui ont étonné l’étonnement au bout d’une finale gagnée avec brio.

Comme l’a fait remarquer, hier, le Président Macky Sall, « nous avons rêvé de la Coupe d’Afrique, », les Lions de la Téranga ont réalisé ce rêve. Autant dire, qu’ils sont les vrais « jardiniers de nos rêves » !

Ces valeureux Lions nous ont montré que nos défaites n’étaient pas ratifiées dans le marbre de la malédiction, de la fatalité et des désespoirs interminables. Cette Coupe africaine des nations arrachée en terre camerounaise face aux Pharaons d’Egypte, ne clôture pas un chapitre ; elle ouvre le début de belles victoires à l’horizon. Elle balise une odyssée de compétitions encore à remporter dans la jungle du football. Elle porte la marque des griffes victorieuses dans le périmètre de la forêt du sport qui appartient, qui doit appartenir aux Lions pourvu qu’ils sachent rugir, bondir, sauter sur leurs proies et les dévorer.

C’est ce regard porté vers l’avenir et vers des horizons encore conquérants que convoite et pour l’équipe nationale et pour le peuple sénégalais, le Président de la République Macky Sall, qui a offert aux Lions la générosité unanimement sublimée, lors de la cérémonie de décorations au Palais. « En vrais conquérants, je suis sûr que vous gardez à l’esprit les prochaines échéances des barrages de la prochaine Coupe du monde. Retournez en paix dans vos clubs et revenez-nous en forme, toutes griffes dehors et la rage de vaincre au cœur du lion, prêts pour de nouvelles conquêtes et de nouvelles victoires ! », a entonné le Président Macky Sall, comme une ode qui mène vers sur des cimes enchantés et enchanteurs.

Des expéditions victorieuses portées par ses rois du présent mais aussi par des lionceaux en initiation, aux crinières dressées pour un futur radieux déjà tracé à Yaoundé, la patrie des Indomptables où l’histoire retiendra qu’un dimanche 6 février 2022, les Lions de la Téranga ont dompté les Pharaons d’Egypte. En cerise sur… coïncidence heureuse, dans la ferveur festive d’une page d’histoire sportive toute fraîche, résonnaient, le lendemain, les souvenirs et les hommages au « pharaon du savoir », l’éminent professeur Cheikh Anta Diop, rappelé à Dieu, le 7 février 1986.

POUR DES VICTOIRES QUI ELECTRISENT LE PEUPLE !

Avec cette fusion de cœur, de caractères et de vertus de gagneurs, tous les (im)possibles sont désormais possibles pour arracher des victoires dans la splendeur des stades habités par toutes les passions, tous les pièges et parfois de tous les chauvinismes. C’est aussi cette leçon de vie, de la vie et pour la vie que la victoire des Lions doit insuffler à la classe politique et la société civile. L’invitation du Président de la République à laquelle elles ont répondu sonne comme un symbole de l’unisson des symphonies qui fait les grandes nations.

Qui, en terre camerounaise, avaient habité et colonisé les territoires des victoires jusqu’au sacre ? De sacrés talents : Mané, Gomis, Dieng, Koulibaly, Mbaye, Sarr, Diallo, Seck, Touré, Ciss, Cissé, Ndiaye, Kouyaté, Guèye, Baldé, Thiam, Diédhiou, etc. Des patronymes qui convoquent et évoquent la pluralité en communion dans une nation sénégalaise indivisible, la République fidèle à sa devise, en dépit, parfois des turbulences inhérentes à la vie démocratique.

Leur force collective, leur mentalité de persévérants, leur rage d’arracher la Coupe africaine, pour combler un même Peuple, leur devoir patriotique entrelacé dans le même But, avec une même solide Foi, illustrent à l’envi la volonté commune aux citoyens de résider dans un Sénégal indivisible où on tue le patriote mais on ne le déshonore pas. C’est aussi là les valeurs et vertus de ce beau pays, qui se sont manifestées à travers les foules immenses aux uniformités enthousiasmées qui ont accueilli les Lions.

Désormais sont démolis par les magiciens du ballon rond, d’une talentueuse génération au patriotisme sans fard, les murs de la fatalité défaitiste. Abattues les forteresses imaginaires d’un abonnement aux absences. Au manque et aux manquements. La bande d’Aliou Cissé, un coach intrépide dans ses convictions inébranlables mais poreux aux souffles des critiques positives et qu’il a d’ailleurs positivées, sans vanité féroce et pourtant furieusement conquérant, après avoir enchanté tout un peuple, ré-enchantera le monde. A la Coupe du Monde. Allez les Lions, continuez encore à allumer la lumière des victoires, celle qui électrise le peuple, sa jeunesse notamment !