CONTRIBUTION : Abdoulaye Baldé appelle à un engagement citoyen pour lutter contre le covid-19.

Dans ce contexte marqué par la propagation du COVID-19, dans notre pays, l'Union Centriste du Sénégal, avec à sa tête le président Abdoulaye Baldé, se joint à l'État du Sénégal dans ses efforts de lutte contre ce virus.



À ce titre, les adhérentes et les adhérents de l'UCS saluent et soutiennent toutes les mesures prises par son excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal et en appellent à un engagement citoyen de chacun, pour qu'ensemble nous puissions vaincre très vite cette pandémie.



L'union centriste du Sénégal appelle à la sérénité et au respect strict des recommandations du Ministère de la santé, car ce n'est qu'ainsi que nous contribuerons efficacement à l'effort national de lutte contre cette maladie très contagieuse.



Le président de l'union, le Docteur Abdoulaye Baldé, souhaite un prompt rétablissement aux personnes contaminées ici et ailleurs et leur accorde toute son attention et ses prières les plus ardentes.



Le président de l'UCS invite également les sénégalais et les étrangers vivants parmi nous à faire preuve de responsabilité dans la communication relative à ce fléau.



Par ailleurs, l’Union centriste du Sénégal félicite le Ministère de la santé dans ses efforts quotidiens de lutte contre cette pandémie et encourage tout le personnel de santé qui ne ménage aucun effort pour la lutte contre le covid 19.