CONSULTATIONS GRATUITES À TOUBA - Cheikh Abdou Bali pour l'octroi de soins de santé de qualité aux populations démunies

Une délégation de 20 spécialistes Marocains en Gynécologie, cardiologie, kinésithérapie et ophtalmologie a été dépêchée, ce jeudi, veille du Magal du Kazu Rajab par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Objectif : aider les populations démunies de Touba à bénéficier de soins de santé de qualité.

Une manière pour le Président de la commission Culture et Communication du Grand Magal de Touba, de participer à l'effort de soutien déjà manifesté par le Khalife Général des Mourides.

En effet, a rappelé Cheikh Abdou Bali, '' Serigne Mountakha Mbacké a fini de montrer la voie à suivre en mutualisant 124.000 Ndongos daaras et en consentant un appui financier substantiel aux personnes sous dialyse de l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba. ''



En prélude à la journée de consultations gratuites, une rencontre a été organisée dans la soirée du mercredi à Guédé. Une occasion saisie par Serigne Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre pour manifester toute sa satisfaction par rapport à l'initiative et souhaiter la bienvenue à la délégation Marocaine. Cette dernière sera aussi reçue par le Khalife Général lui-même qui ne manquera pas de se réjouir des séances de consultation avant de formuler des prières.



La journée a été toutefois on ne peut plus surchargée du fait de l'affluence monstre des populations au niveau du centre de santé de Touba 28. L'ophtalmologie a été le domaine le plus sollicité. En définitive, 432 paires de correcteurs ont été distribuées, 50 échographies effectuées, 80 consultations effectuées pour des personnes atteintes de diabète et d'hypertension...