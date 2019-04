CONSEIL DES MINISTRES : Macky Sall en guerre contre la vente illicite de boisson alcoolisée

En conseil des ministres hier, le président de la République est sans équivoque. Après avoir « déploré la multiplication des fabriques et des lieux de vente de boissons alcoolisées dans plusieurs localités du pays, en dehors du cadre législatif et réglementaire, entrainant l’exposition des jeunes aux tentations et aux conséquences de l’usage de ces produits », il a, à cet effet, demandé au Gouvernement de déployer tous les moyens nécessaires pour arrêter la vente « illicite de boissons alcoolisées sur l’ensemble du territoire national et à réviser les textes y afférents ». Le ton est donné.

Le président de la République ne veut plus entendre parler de perte en vies humaines ou déperdition de la plus grande frange de la population à cause de l’alcool et autres produits dérivés.

Pour rappel, la mort d’un jeune homme en banlieue de Dakar à la suite d’une dosette de boisson alcoolisée bue appelée communément « Jakarta », avait ému une bonne partie de la population de Dakar. L’Ong Jamra qui avait alerté les plus hautes autorités il y a encore quelques années sur le danger du phénomène, était revenue à la charge.