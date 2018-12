CONSEIL CONSTITUTIONNEL : Aminata Touré a déposé la lettre de candidature de Macky Sall

Ce matin, l'envoyée spéciale du président de la République et coordinatrice nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar a déposé la lettre du candidat Macky Sall.

Mandataire du président Macky Sall, Aminata Touré, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, était accompagnée par le ministre, directeur de cabinet du président de la République, Me El hadji Omar Youm, le ministre Abdou Aziz Mbaye, de Benoit Sambou et du ministre-conseiller Abdourahmane Ndiaye.

Au Conseil constitutionnel, Aminata Touré a aussi déposé le nom de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui a officiellement investi le candidat Macky Sall, mais aussi leurs couleurs que sont le marron et le beige et la tête de cheval.