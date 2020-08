CONDOLÉANCES / Le Président Macky Sall chez Mme Aminata Mbengue Ndiaye.

C'est ce dimanche et plus précisément aux environs de 18 heures que le Président de la République s'est discrètement rendu à Sacré-Cœur 3 chez la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) pour lui présenter ses condoléances. Cela fait suite au rappel à Dieu de la mère de cette dernière. Nous étions le dimanche 05 juillet lorsque Sokhna Adja Soda Samb quittait ce bas-monde. Elle était âgée de 102 ans.



Nos sources de nous confirmer que le Président Macky Sall est arrivé sans grand protocole. Il aura trouvé néanmoins sur place plusieurs personnalités du parti socialiste dont El.Hadj Mansour Mbaye.



La rencontre s'est déroulée é la présence des membres de la famille et de Gaston Mbengue, notamment.