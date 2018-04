CONDOLÉANCES CHEZ SERIGNE DIAGNE : Retrouvailles entre Idrissa Seck et sa "précieuse" Me Nafissatou Diop Cissé

Après des années de séparation, ils se sont retrouvés hier. Idrissa Seck, leader de Rewmi et Me Nafissatou Diop Cissé, responsable de l'APR, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, venus présenter leurs condoléances à Serigne Diagne, ont échangé des termes élogieux l'un Diagnedroit de l'autre malgré leurs divergences politiques du moment.

Le patron de Rewmi, parlant de son ancienne collaboratrice, de dire : "Je suis content de retrouver ma soeur et amie. J'avais l'habitude de l'appeler Nafissa, la précieuse. Et ceci, malgré les difficultés de la vie et les différences politiques, elle restera toujours Nafissa, la précieuse. C'est ma soeur et elle le restera pour toujours."

Quant à Nafissatou Diop Cissé, après être revenue sur les rapports fraternels qu'elle entretient avec Cheikh Yérim Seck, Serigne Diagne et leurs familles, s'est dit contente de retrouver son "thiamigne" Idrissa Seck.

Me Nafissatou Diop a évoqué ses rapports avec Cheikh Yérim Seck qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais aussi ceux avec Serigne Diagne. Me Diop de dire : "Cheikh Yérim Seck est mon frère de sang. On a la même mère. Je suis sa soeur et si sa femme avait une fille, elle porterait mon prénom. Serigne Diagne, je viens de connaitre ta famille, et je comprends mieux pourquoi tu es comme tu es. Tu fais partie d'une bonne famille et cela se voit avec tous ceux qui t'entourent. La majeure partie de ta famille est amie avec moi depuis des années et on est de la même famille, toi et moi. Je suis content de vous retrouver tous..."