CONDOLÉANCES A NORD FOIRE / Macky Sall à Moustapha Diop : « Il aime la victoire. Il aime toujours me voir gagner. C’est pourquoi... »

Accompagné d’une forte délégation, le Chef de l’État a effectué, ce samedi, le déplacement chez le ministre de l’industrie et des Petites et Moyennes Industries, Moustapha Diop pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu du père de ce dernier, El Hadji Bassirou Diop.

Décès survenu le 6 juin dernier dans une clinique de la place à Dakar. Au nom de la nation, le président, Macky Sall, a d’emblée, témoigné sa compassion à la famille éplorée. Il a encouragé le ministre à davantage accompagner et soutenir la famille et à redoubler d’efforts dans le milieu politique où il a réussi à se faire une place et gagner la confiance des lougatois. ‘’Moustapha aime la victoire, il est venu me parler quand il voulait conquérir la mairie de Louga, à l’époque j’étais réticent, mais il a fini par me convaincre’’, a témoigné le Chef de l’État devant le ministre et ses proches venus de Louga.

Pour sa part, le ministre de l’industrie, Moustapha Diop, a remercié le PR pour son geste et lui a renouvelé sa confiance et son engagement à poursuivre son compagnonnage avec lui. ‘’Nous sommes des soldats au service du chef de l’État’’, a-t-il confié devant les nombreuses délégations du Ndiambour et de la capitale dakaroise venues assister à la cérémonie de présentation de condoléances.

Le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké était représenté par une délégation dirigée par Serigne Mouhamadane Mbacké Ibn Serigne Mourtada Mbacké. Devant le président de la République, le guide religieux a témoigné de la fidélité du ministre et de son engagement au service de la confrérie. 17 maires de la région de Louga ont marqué leur présence à la cérémonie de présentation de condoléances. Les ministres, Abdoulaye Daouda Diallo, Augustin Tine, Amadou Ba, Mor Ngom, Ndèye Tické Ndiaye, la présidente du CESE, Aminata Touré, la vice présidente de l’Assemblée nationale, Awa Guèye entre autres personnalités, ont composé la délégation qui a accompagné le Chef de l’État, Macky Sall, à la maison mortuaire sise à Nord-Foire.