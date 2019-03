COMPORTEMENTS IRRÉVÉRENCIEUX / La matinale leçon du Khalife Général des Mourides à l'égard des membres de sa cour

Huées contre le Premier ministre du Sénégal, sorties incendiaires à l'encontre du Président de la République entre autres comportements irrévérencieux ont pu être notés ces derniers jours dans la cour du Khalife Général des Mourides à Touba.

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké vient d'y mettre un terme après sa prière de '' fadiar '', ce dimanche. En effet, le patriarche de Darou Miname a convoqué l'essentiel des personnes qui composent sa cour. '' Ils étaient environ une quinzaine à répondre d'urgence à la convocation '', révèle notre source.



Dans un discours magistral, Serigne Mountakha Mbacké leur fera clairement savoir qu'il est loin d'aimer un certain type de comportement manifesté à l'égard de ses hôtes. Il citera Mahammed Boun Abdallah Dionne et Macky Sall qui ont récemment essuyé, respectivement, des huées et des attaques verbales, rappelant que tous les deux faisaient partie de ses talibés.





Redéfinissant pour ceux qui ne le savaient les bons comportements à adopter quand on est dans la cour de Serigne Touba, Serigne Mountakha choisira de tenir un langage clair et précis, non sans confier que rien de ce qui se faisait dans sa maison ne lui plaisait et qu'il était parfois blessé, et même profondément. Suffisant pour que certains d'entre ceux qui étaient présents sur les lieux, se mettent à fondre en larmes. Notre source, témoin de la rencontre, de déclarer à Dakaractu qu'elle ne pouvait divulguer les autres aspects du discours du Saint homme avant de préciser qu'aucun beuk-neek n'a été chassé, comme dit quelque part ailleurs...