COMMUNIQUE : le Port Autonome de Dakar et la DER vers un partenariat « Les jeunes au travail dans le port »

Pape Amadou Sarr délégué général de la der :

« Notre ambition avec le management du port est de travailler sur un programme dénommé Mémorandum d’entente pour des investissements conséquents DER-Port au profit des acteurs qui occupent l’espace portuaire. Nous parlons des mareyeurs, des mareyeuses, des femmes transformatrices, mais aussi des logisticiens, des jeunes qui sont dans le transport, la digitalisation. Notre objectif, c’est de mettre en place ce qu’on appelle « les jeunes au travail dans le port » avec les acteurs portuaires et avec l’accompagnement financier et le renforcement des capacités de la DER et de ses partenaires pour vraiment arriver dans les deux voire trois années à venir investir en moyenne dans les 15 milliards de frs pour créer un écosystème favorable à l’entreprenariat. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir travailler avec le directeur général Aboubacar Sédikh Bèye et toute son équipe pour la matérialisation de la vision du président Macky Sall qui est de créer des emplois pour les jeunes de ce pays ».



Aboubacar Sedikh Beye DG du port autonome de dakar

« Un partenariat fécond se dessine entre le Port autonome de Dakar et la DER en termes de co-investissements sur l’activité portuaire qui va ouvrir un ensemble d’initiatives allant de la dématérialisation des procédures du port à des espaces d’entreposage d’initiatives, à mettre les jeunes au travail en utilisation les technologies de l’information et de la communication à travers la digitalisation. Le port est un ensemble de fonciers, d’ouverture sur le monde, le Sénégal est aussi ouvert sur le monde, mais il a dû mal à pénétrer les marchés extérieurs. Avec la puissance de la DER et du Port, c’est un mariage qui peut ouvrir beaucoup d’emplois pour les jeunes. On compte vraiment sur la créativité et l’esprit d’initiatives des jeunes de ce pays, ensemble on veut les mettre au travail à travers un certain nombre d’initiatives que le Délégué général a énuméré. Nous avons pu visiter la zone de 16 hectares dont le port dispose, l’espace de 3 hectares au niveau de Sera ex Nissan et la plateforme de distribution. C’est un ensemble de potentiels sur lequel, le port est prêt à mettre de l’argent avec la DER ».



