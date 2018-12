COMMUNIQUE: Transfert allocataires payés aux guichets de la SGBS vers Postefinances

Pour des raisons d'ordre technique, l'IPRES informe ses allocataires, non titulaires de compte bancaire, habituellement payés aux guichets de la SGBS du siège et des agences SGBS Zone industrielle, Point E, Cambérène et KOLDA que le paiement de leur pension a été transféré vers le réseau POSTEFINANCES.



A cet effet, l'IPRES leur demande de bien vouloir se présenter aux guichets de la Poste ou Postefinances pour le paiement de leur pension du mois de Janvier 2019 dès le lundi 17 Décembre 2018.



Le Directeur Général



Mamadou Diagne Sy MBENGUE