COMMUNIQUÉ : La Coalition Républicaine "Samm Sunu Reew" déplore « l’immaturité et l’esprit va-t’en-guerre de certains députés de l’opposition »

La conférence des leaders de la coalition Républicaine/Samm Sunu Rew en abrégée CR/2SR, s’indigne, déplore l’immaturité, et constate comme tout le monde l’esprit de va-t’en-guerre de certains députés irresponsables de l’opposition lors de l’installation des représentants du peuple de la 14e législature le 12 Septembre 2022.

La conférence des leaders invite les députés de l’opposition et ceux de la Majorité à honorer l’hémicycle pour l’intérêt de la République, de la démocratie, l’éducation de la jeunesse et d’user de tous les moyens afin de ne pas décevoir l’espoir des sénégalais de voir une assemblée nationale dans son rôle de légifèration pour l’intérêt commun des sénégalais.

Par ailleurs, la conférence des leaders salue le choix porté par le président de Benno Book Yaakaar, son Excellence Macky Sall sur le docteur Amadou Mame Diop, Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal.

La conférence des leaders, après avoir félicité le nouveau président de l’Assemblée Nationale, se réjouit , déjà de la posture républicaine du docteur Amadou Mame Diop qui a conduit les discussions avec professionnalisme grâce à ses expérience en qualité de député dans l’hémicycle, à son l’élégance dans la conduite des débats, la fermeté et la rigueur du respect des textes réglementaires régissant ce haut de hautes décisions : l’hémicycle.

La conférence des leaders, sur ce même registre, invite les sénégalaises et les sénégalais à revoir avec impartialité et citoyenneté absolue la qualité des hommes et des femmes susceptibles d’être portés à la tête de nos institutions.

À ce titre , il nous revient de cultiver la paix , l’élégance dans nos rapports et la posture dans nos rôles, vertus irréversibles pour notre cher pays de la teranga.

La conférence des leaders, réitère son engagement et son dévouement au président Macky Sall et se conforme aux choix, par discipline de coalition et par cohérence aux principes qui fondent la coalition Républicaine.