COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 09 FEVRIER 2022

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 09 février 2022, au Palais de la République. A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a magnifié le sacre du Sénégal à l’issue de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN), qui s’est déroulée du 09 janvier au 06 février 2022, au Cameroun : cette compétition sportive continentale, est devenue, au fil des années, un événement sportif international de premier plan.



Le Président de la République saisit l’occasion de ce Conseil, pour réitérer, au nom de la Nation, ses chaleureuses félicitations, à la délégation sénégalaise, au Ministre des Sports, au Président et aux membres de la Fédération Sénégalaise de Football, ainsi qu’à l’encadrement technique et administratif.



Le Chef de l’Etat félicite, en particulier, les joueurs, nos vaillants "Lions", qui, en plus de leurs talents remarquables, ont puisé dans nos valeurs profondes, à savoir le courage, la persévérance, la résilience, la solidarité et la force mentale à toute épreuve, pour gagner la Coupe d’Afrique des Nations de Football, un premier Trophée pour le Sénégal.



Le Président de la République remercie les populations pour la mobilisation exceptionnelle lors de l’accueil sans précédent des Lions.



Le Chef de l’Etat se réjouit de ce triomphe historique de l’équipe nationale de football, qui reste une belle victoire du Peuple sénégalais : Un Peuple à l’unisson, qui a communié avec les "Lions", dans un élan national exemplaire, qui illustre le potentiel de notre pays et son rayonnement international dans la dynamique du Sénégal Emergent.



Le Chef de l’Etat demande, dès lors, au Gouvernement de poursuivre les efforts consentis pour développer le sport, dans toutes les disciplines, et préparer davantage la gestion des hautes compétitions. Le Président de la République exhorte, dans cet esprit, la Fédération Sénégalaise de Football, à accélérer la modernisation du football national (dans toutes ses catégories), à asseoir, avec le secteur privé national, une économie autour du football, au regard de notre nouveau statut de Champion d’Afrique en titre ; ce qui renforce l’image du Sénégal, de même que les opportunités et possibilités de partenariat.



Le Chef de l’Etat invite, par ailleurs, le Ministre des Sports et la Fédération Sénégalaise de Football, à engager, avant fin février 2022, une revue prospective de la participation du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et aux prochaines compétitions internationales de football.



Le Président de la République souligne que cette victoire du Sénégal, est un exemple de succès qui forge les Grandes Nations. Elle ouvre une nouvelle ère pour le sport national, notamment avec l’inauguration, le 22 février 2022, du Stade du Sénégal, qui s’érige véritablement en « Tanière des Lions du Sénégal ».



Le Chef de l’Etat signale, au demeurant, la nécessité d’accélérer le programme de réhabilitation et de construction des stades (Léopold Sédar SENGHOR, Demba DIOP), ainsi que l’aménagement de terrains de sport fonctionnels dans les quartiers, afin d’offrir à la jeunesse un cadre d’épanouissement de qualité dans les localités du Pays. Le Président de la République demande, enfin, au Ministre des Sports, d’organiser la présentation du Trophée dans les 14 régions du Sénégal, et de coordonner la publication d’un ouvrage exhaustif et la réalisation d’un film adapté, qui retracent, pour l’histoire, la grande épopée et l’accueil mémorable des "Lions", Champions d’Afrique de Football.



Abordant la question liée à l’intensification du processus d’édification fonctionnelle des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté, le Chef de l’Etat rappelle que le PSE Jeunesse, constitue une des initiatives majeures de son action et invite le Ministre de la Jeunesse à prendre toutes les mesures appropriées, afin d’accélérer l’exécution de la première phase d’implantation des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté dans les huit (08) départements ciblés.



Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur les points suivants :



1. l’accentuation des efforts de l’Etat afin d’assurer le déroulement normal de l’année scolaire, en relation avec les syndicats d’enseignants, en vue d’une finalisation, dans les meilleurs délais, du processus de concertation visant la prise en charge, dans le consensus, des points d’accords selon les modalités pratiques et un agenda d’application précis ;



2. le renforcement de la protection sociale et la gestion des impacts sociaux de la pandémie Covid-19: sur ce point, le Chef de l’Etat demande, au Gouvernement, d’intensifier les initiatives, actions de stabilisation et mesures urgentes de baisse des prix des denrées de consommation courante. Le Président de la République invite, à cet égard, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre du Commerce, à réunir, dans les meilleurs délais, le Comité national des prix ;



3. la relance des activités culturelles : à ce sujet, le Chef de l’Etat demande, au Ministre de la Culture, de procéder, avec l’implication des artistes et hommes de culture, au lancement de l’agenda culturel national, pour l’année 2022, en mettant en exergue les grandes dates et manifestations qui portent la relance des activités culturelles. Le Président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats, en revenant 3 sur le récent Sommet de l’Union Africaine, organisation, dont le Sénégal assure désormais, depuis le 05 février, la Présidence en exercice pour un an. Le Chef de l’Etat a ainsi félicité le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur pour la bonne tenue du Conseil exécutif de l’Union africaine.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS

- Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives et instructions présidentielles ;

- Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la situation d’exécution budgétaire ;

- Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur le Sommet de l’Union africaine des 5 et 6 février 2022 ;

- Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur les perspectives de réforme du Fonds Stratégique d’Investissements du Sénégal (FONSIS) ;

- Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la campagne de commercialisation arachidière.



AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES Le Conseil a examiné et adopté : - Le projet de décret portant approbation des statuts de la Société nationale Sénégal Numérique (SENUM SA) ; - Le projet de décret portant transfert des infrastructures de fibres optiques de l’Etat à la Société nationale Sénégal Numérique (SENUM SA).