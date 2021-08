COMMUNIQUE DE PRESSE: un nouveau protocole d'accord entre l'ONAS et le Service National de l'Hygiène

L’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) et le Service national de l’Hygiène (SNH) renforce leur partenariat. Ils viennent de signer ce jour, jeudi 12 août 2021, un nouveau protocole d’accord pour donner plus de poids à leur collaboration pour une meilleure gestion du cadre de vie et contribuer à une meilleure protection de la santé des populations.

Le Médecin-colonel, Maodo Malick DIOP, chef du Service national de l’Hygiène et le Directeur général de l’ONAS, Dr Ababakar MBAYE, comptent ainsi à travers, cette signature de protocole d’accord, donner un coup de fouet à une dynamique de travail collaborative que les deux institutions avaient déjà mise en place pour encadrer et appuyer les populations à améliorer l’environnement de leur espace de vie.

Cela, à travers une veille pour le respect de la réglementation en la matière mais également par un accompagnement dans l’information, la communication, la formation et dans le conseil pour le bon usage des ouvrages et réseaux d’assainissement et la gestion des boues de vidange.

Pour la mise en œuvre effective de ce partenariat conclu pour une durée de deux ans renouvelables, les deux parties l’ont assorti d’un plan d’action dynamique et à exécution immédiate sur tout le territoire national. Les activités visées portent, entre autres, sur des opérations de traitements par désinfection, désinsectisation, délarvation, dératisation, etc… ; sur la traque et la sanction des branchements clandestins, sur l’identification des ménages et institutions devant se brancher à l’égout conformément à la réglementation en vigueur, sur la promotion de la participation communautaire dans la gestion des ouvrages et réseaux d’assainissement et des boues de vidange et sur l’accompagnement dans les procédures et règlements de litiges ainsi que la participation des collectivités territoriales.

L’ONAS et le SNH sont ainsi engagés à donner plus de visibilité à la politique de l’Etat du Sénégal pour le service public de l’assainissement et de l’hygiène, sous l’égide des ministres de tutelle, Messieurs Serigne Mbaye THIAM et Abdoulaye DIOUF SARR, au grand bonheur des populations aussi bien dans la région de Dakar que dans l’intérieur du pays.



Le Directeur général de l’ONAS Le chef de service national de l’Hygiène

Dr Ababakar MBAYE Medecin-Colonnel Maodo Malick DIOP