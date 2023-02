COMMUNIQUE DE PRESSE Dans le cadre de son programme Jang ak Free, FREE au Sénégal s’associe avec l’UNICEF pour améliorer les conditions de scolarisation dans les écoles du Sénégal

DAKAR (Sénégal), le 15 Février 2023 – Après une première phase au Nord du Sénégal, Free au

Sénégal s’est associé avec l’UNICEF pour soutenir les initiatives visant à renforcer l’accès à l’école

élémentaire et à améliorer les conditions d’apprentissage au Sénégal. Ce début de partenariat

permettra la réhabilitation de quatre (4) établissements à Kolda et à Ziguinchor avec un impact sur

plus de 1 000 enfants.

Le programme Jang ak Free a pour vocation, avec le soutien de la fondation AXIAN, d’améliorer

durablement l’accès à l’éducation primaire dans les zones où les enfants ont un accès difficile à des

infrastructures scolaires de bonne qualité.

L’objectif de cette convention vise à améliorer le bien-être des enfants en milieu scolaire et les

environnements d’apprentissage dans les zones enclavées, notamment par la réhabilitation des

infrastructures existantes (salles de classe, latrines, points d’eau, aménagement de coin lecture), la

dotation en équipements (table banc, tableau) et l’embellissement du cadre de vie des élèves par la

plantation d’arbres et l’installation de jardins scolaires. Afin de veiller au maintien des filles dans le

système scolaire, le projet veillera à rattacher les écoles bénéficiaires aux réseaux de femmes

enseignantes et à la mise en place de groupes de soutien et d’entraide.

La convention vise aussi à soutenir l’éducation inclusive soutenue par l’UNICEF avec la prise en

charge d’enfants en situation de handicap sensoriel, visuel et intellectuel pour leur permettre de

suivre un enseignement adapté dans les écoles publiques en compagnie des autres enfants. Les

activités incluront la sensibilisation des communautés locales et des communautés éducatives, la

formation des enseignants, la mise à disposition d’auxiliaires de vie scolaire et des dotations en

matériels et équipements adaptés, afin d’accompagner l’inclusion scolaire et sociale des enfants en

situation de handicap.

Selon Mamadou Mbengue, Directeur Général de Free au Sénégal, "l’action conjointe, en un

mot, l’union est véritablement une force dans notre démarche qui consiste à agir de sorte que

créativité et compétitivité soient en accord majeur avec la responsabilité. Chez Free, nous travaillons

à rester un modèle de prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et

éthiques à travers le programme Jang ak Free. Avec ce partenariat, c’est l’avenir des enfants que

nous préparons aujourd’hui tous ensemble"

"Les entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur, jouent un rôle central dans la création

d'un monde plus juste, équitable et durable pour les enfants et les jeunes. Ce partenariat avec Free

démontre encore une fois le potentiel qui existe au Sénégal et comment le secteur privé peut faire la

différence pour chaque enfant" a pour sa part déclaré Silvia Danailov, Représentante de

l’UNICEF au Sénégal.

Dans sa stratégie d’engagement avec les entreprises, l’UNICEF, sur la base d’une cartographie

préalable réalisée dans le pays, a identifié le secteur des télécommunications et de l’internet parmi

les secteurs potentiels de partenariats pour la réalisation des droits de l’enfant.



A propos de l’UNICEF



L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les

enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque

enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous.

Pour plus d’informations sur le travail de l’UNICEF au Sénégal, visitez-nous

au www.unicef.org/senegal



A propos de Free

Free est un opérateur global de Téléphonie mobile au Sénégal. Il compte aujourd’hui plus de 5

millions de clients qui utilisent tous les jours ses services mobiles, internet et financiers.

Depuis le lancement de sa 4G+, Free au Sénégal s’est donné pour ambition de faire découvrir et vivre

le digital aux populations et entreprises du Sénégal. Cette promesse se concrétise d’une part par les

offres innovantes et accessibles que l’opérateur lance sur le marché, mais surtout s’inscrit dans une

démarche d’entreprise citoyenne qui souhaite mettre le numérique au service des communautés et

du développement économique du pays.

Free au Sénégal c’est aussi une nouvelle expérience client et de nouvelles offres qui vont transformer

notre marché et surtout changer la vie des Sénégalaises et des sénégalais.

Free au Sénégal s’adresse à tous les segments de marché, avec des services spécifiques et variés. En

plus de sa marque ombrelle Free, elle est présente sur le marché avec Free Business pour le monde

professionnel, et Free Money pour les services financiers mobiles.

Free au Sénégal est une marque audacieuse qui n’a pas peur d’imaginer ce que les autres pensent

impossible, une marque innovante qui propose toujours le meilleur du numérique de manière simple

et accessible à tous ses clients.

Contact Presse :

Moussa Diop, Spécialiste de la Communication, UNICEF Senegal

Tél : 221 77 644 33 22 Adresse électronique : modiop@unicef.org

Lamine Diallo / Chef de Division Communication Free

Tel : 32 824 00 00

Ldiallo@free.sn

www.free.sn