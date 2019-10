COMMUNE DE MBAO : « Ces conseillers frondeurs veulent juste semer le doute dans la tête des populations… Eux et leurs familles, ont bénéficié de ces subventions » (Alé Samb, conseiller municipal)

Suite à la sortie de certains conseillers qui accusent l’édile de la commune de Mbao de malversation financière portant sur une somme de 25.000.000 F cfa destinée aux personnes à faible revenu lors de la célébration de la Tabaski, la réaction du camp du maire Abdoulaye Pouye ne s’est pas fait pas attendre. Selon les partisans du maire, « c’est l’éternel rivalité politique qui refait surface. Même les profanes savent que le maire ne peut décaisser aucune somme. » Une liste des bénéficiaires en main, Alé Samb, conseiller municipal déclare : « Pourtant ces conseillers frondeurs, eux et leurs familles, ont bénéficié de ces subventions. Ils ont reçu chacun 50.000 Fcfa, Cheikh Diaw et sa sœur y compris. Ces accusations sont fallacieuses et de mauvaise foi... »