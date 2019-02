COMITÉ ÉLÉCTORAL DE MATAM / Farba Ngom plébiscité

La coalition Benno Bokk Yaakar de Matam tient son comité électoral. D'ailleurs, il s'agit bien d'une structure vivement consensuelle. En effet, les leaders de la mouvance présidentielle, qui se sont réunis samedi ont choisi d'un commun accord Farba Ngom pour en faire leur coordinateur.

Cette décision unanime installe ladite coalition dans une dynamique confortable pour accueillir leur candidat dans la première semaine du mois de février. En effet, le candidat Macky Sall sera sur l'axe Ndioum, Ourossogui et Matam le 6 février et autour de Matam, Kanel et Goudiry le lendemain.