COLOBANE / RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE SERIGNE TOUBA- Le Ndigël du Khalife transmis à Mbaye Guèye par Cheikh Bass Abdou Khadre

C'est à la tête d'une forte délégation que Mbaye Gueye EMG a été reçu ce dimanche à la Résidence Khadim Rassoul à Touba par le Khalife Général des Mourides.

L'homme d'affaires Sénégalais était venu prendre possession d'un ndigël du Patriarche de Gouye-mbind... Un ndigël qui lui a été transmis par Serigne Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre relativement à la réhabilitation de la résidence Khadim Rassoul sise à Colobane (Dakar). Au terme de son périple dominical ponctué d'entretiens, de visites de courtoisie et de présentation d'une maquette du futur joyau qui sera construit, Mbaye Guèye a été invité par le porte-parole du Khalife à entamer les travaux de réhabilitation dès ce lundi 16 avril 2018.



'' Le Khalife Général des Mourides a souhaité que les travaux soient entamés dès demain lundi. Soyez certain qu'il vous accompagnera en prières et en conseils '', dira-t-il substantiellement à Mbaye Guèye dans la salle de réception de la résidence Khadim Rassoul contiguë à la grande mosquée.



Nos sources de nous confier que Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a souhaité que la pose de la première pierre se fasse avant la fin du mois de Rajab. D'ailleurs, il.a demandé à son porte-parole de rallier d'urgence Dakar pour présider personnellement la cérémonie solennelle de pose de la première pierre.



En guise de aadiya, Mbaye Guèye donnera à Serigne Mountakha un véhicule de marque '' Maserati '' version 2018 qui coûte au bas mot 111 millions de francs Cfa Cfa.