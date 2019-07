COJER : Installation du nouveau coordinateur Moussa Sow

C'est dans une ambiance chaleureuse et émotionnelle que s'est déroulée la cérémonie de transmission du relai de la COJER. Après sept années à la tête du mouvement, Thérèse Faye Diouf passe le témoin à son frère d'armes Moussa Sow pour continuer le combat du parti APR et soutenir le président de la République vers l'émergence du pays. Ainsi, la coordinatrice sortante, après avoir remercié les jeunes républicains pour le long compagnonnage et les combats pour l'intérêt du parti, a félicité et encouragé son successeur pour sa nouvelle mission qui n'est qu'une continuité de la tache qu'il avait déjà engagée depuis longtemps. Moussa Sow, en ce qui le concerne, promet de jouer pleinement son rôle et d'assurer la continuité du chemin avec les jeunes du parti...