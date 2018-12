CNRA : Rencontre et sensibilisation pour la couverture médiatique de la présidentielle de 2019.

Le conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a tenu, ce mercredi 12 décembre 2018, un séminaire de formation avec comme thème, couverture médiatique de l’élection présidentielle du 24 février 2019.



Il s’agit pour ce séminaire, à l’approche des échéances électorales, d’une rencontre d’information et de sensibilisation des membres de la convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS).



Le séminaire est présidé par M. Babacar Diagne, président du CNRA et de Pape Thioro Ndiaye, président de la CJRS et enfin, peut-on noter la présence de la direction générale des élections représentée par son directeur de la formation et de la communication, M. Bernard Casimir Demba Cissé.



Ce séminaire intéresse toutes les couches de l’espace audiovisuel, pour ce 12 décembre, la formation concerne les membres de la convention des jeunes reporters, suivis du corps des rédacteurs en chef qui se tiendra le 26 décembre et, enfin, le 27 décembre, une autre rencontre de sensibilisation pour les radios communautaires et associatives. « Dans le cadre de la couverture médiatique de la présidentielle de 2019, les jeunes reporters ont des préoccupations, notamment la compréhension des nouveaux enjeux qui entrent dans le cadre du processus électoral et aussi du cadre juridique qui concerne le parrainage », a déclaré Pape Thioro Ndiaye, président de la CJRS pour mieux étayer la tenue de cette rencontre.

L’aspiration de cette rencontre est de prendre toutes les dispositions pour une bonne couverture lors de l’élection présidentielle de 2019.

Les nouvelles dispositions du code électoral ont été élucidés pour permettre aux journalistes de connaitre leurs droits et devoirs lors des échéances électorales et des bonnes pratiques en matière de couverture médiatique et notamment revenir sur certains faits qui sont contraires à l’éthique et à la déontologie.