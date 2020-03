CNG de lutte / Grève des arbitres : Sitor Ndour radié à vie par Alioune Sarr, Malick Ngom et cie prennent 5 ans de suspension...

Le Comité de gestion de la lutte Sénégalaise (Cng), dirigé par Alioune Sarr, n'a pas tardé à sévir suite au mouvement d'humeur des arbitres de lutte. Une grève des "sifflets" dirigée par l'un des plus emblématiques arbitres des arènes Sénégalaises, Sitor Ndour épaulé par Malick Ngom et Cie qui réclamaient de meilleures conditions de travail.



Face à cette fronde, le CNG de lutte, notamment sa commission de règlement et discipline, a rendu son verdict. Et, c'est Sitor Ndour qui a payé le prix fort puisqu'il a été radié à vie des arènes de lutte Sénégalaises. Une lourde sanction de la part du CNG qui n'a pas eu la main légère pour les autres arbitres que sont Malick Ngom et Babacar Diop, qui ont écopé d'une suspension de 5 ans dont deux ans pour Aboubacry Dramé.



Suite à cette décision du CNG, la rédaction qui a contacté l'un des concernés en la personne de Malick Ngom, est en mesure de vous dire que les "victimes" préparent activement une riposte dans les jours à venir...