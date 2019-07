CNG / Sanctions pécuniaires : Modou Lo perd 770 000 FCFA, Eumeu Sène 810 000 FCFA

Le comité national de gestion de la lutte (CNG) a tenu sa réunion hebdomadaire ce lundi pour décider des sanctions pécuniaires à prendre contre Modou Lo et Eumeu Sène qui s’affrontaient dimanche dernier lors du combat royal.



Les deux lutteurs ont subi des sanctions plus ou moins importantes. Modou a été délesté de 770 000 FCFA alors que son adversaire Eumeu Sène perd au total la somme de 810 000 FCFA.

Selon le CNG, le motif de ces sanctions réside dans la perte de temps suite à la longue préparation mystique des deux lutteurs, ainsi qu’au surplus d’accompagnants au sein de l’arène.

Le nouveau roi des arènes, Modou Lo, est notamment « tancé » par le CNG pour avoir pris près de 40 minutes lors de sa préparation mystique (Le lutteur s’est retrouvé avec une sanction de 400 000 FCFA sur ce plan, et 370 000 pour le surplus d’accompagnateurs.) Il en est de même pour le lutteur de l’écurie Tay Shinger qui perdu 41 minutes à se préparer avant le coup de sifflet ( 410 000 FCFA pour le dépassement de temps et 400 000 FCFA pour le surplus d’accompagnants.)