CNG : Gris Bordeaux suspendu pour un an

Gris Bordeaux a subi une sanction ce jeudi : une suspension d'un an avec sursis, après audition de la part de la commission règlement et discipline du Comité national de gestion (Cng) de lutte, le 9 février passé.



Pour rappel, il n’avait pas raté le président du Cng, Alioune Sarr et son équipe, allant jusqu’à les traiter de « voleurs ».



Toutefois, « Il est toujours libre d’être en compétition et de continuer son chemin. Tout est bien qui finit bien », selon son Manager, Khalifa Dia.