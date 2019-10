CNEPS THIÈS : Le Collectif des Professeurs d'EPS entame une grève de faim.

C'est depuis 2014, après deux années de formation suite à un concours direct lancé par le CNEPS de Thiès, que le collectif des professeurs d'Eps attend un recrutement pour aller enseigner dans les écoles.



Bien que le ministère de l'éducation nationale, par le biais de ses inspections d'académie et inspections de l'éducation et de la formation, reconnaisse le manque criard d'enseignants d'EPS, ces professeurs ne sont toujours pas recrutés.



"Au lieu de recruter les 179 profs sortants du CNEPS, le ministère de l'éducation préfère recruter des instituteurs chargés de cours en EPS sur la base d'un diplôme fédéral en sport après deux semaines de formation, exemptés d'écoles et/ou de classes au cours d'EPS, faute de professeurs", se désole Hippolite Diome, président du collectif.



Ils dénoncent tous ces faits et pratiques qui n'augurent pas, selon eux, un enseignement d'EPS de qualité et réclament le recrutement des 179 profs d'EPS sortant du CNEPS de Thiès qui sont en grêve de la faim devant le ministère des sports.

Au moment où ces lignes sont écrites, ils ont débuté une grève de faim pour manifester leur désarroi...