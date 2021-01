CNEPS Excellence-Gorée / La rencontre des mal classés de la Ligue 1

La fin de la 4ème journée de la Ligue 1 est plus que particulière. La seule rencontre prévue ce dimanche oppose l’Us Gorée, la lanterne rouge au CNEPS Excellence de Thiès. Toutes les deux équipes occupent la 14ème et 15ème place du classement. En trois rencontres, elles n’ont engrangé que des matches nuls et des défaites, aucune victoire à elles deux.



Gorée la lanterne rouge a eu un nul et deux défaites, ce qui fait 1 point en trois rencontres et le CNEPS de Thiès, a eu 2 points, deux nuls et une défaite.



Cette rencontre est capitale pour les deux mal placés car la défaite est interdite. Par contre une victoire d’une des équipes lui permettra de s’approchera du milieu du tableau.