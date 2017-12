CMU/Elèves : « La réussite scolaire d'un élève est tributaire d’un bon état de santé » (Abdoulaye Diouf Sarr)

Le Ministre de la Santé et de l’action sociale, accompagné du Directeur Général de l’Agence de la couverture Maladie Universelle, (CMU) le Docteur Bocar Mamadou DAFF, a lancé officiellement la CMU/Elève à Rufisque, ce Vendredi 22 Décembre 2017.



Sur invitation de son collègue, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, M. Ismaila Madior FALL, qui a permis à 4000 élèves d’avoir une couverture maladie, le Ministre de la santé et de l’action sociale est revenu sur « cette initiative, menée conjointement avec le Ministère de l’Education Nationale » qui « s’inscrit parfaitement dans nos deux politiques à savoir la CMU et le PAQUET. » En effet, poursuit-il : « la réussite scolaire d‘un élève est tributaire d’un bon état de santé » et de rappeler que « grâce aux efforts conjugués du Ministère de la Santé et de l’action sociale et des collectivités locales du Sénégal, notre pays dispose aujourd’hui de 676 mutuelles de santé, avec 86 à Dakar dont 16 à Rufisque. » Ainsi il magnifiera l’action des maires « qui ont mis à la disposition des mutuelles de santé de leur commune un siège et un gérant traduisant ainsi les dispositions du code des collectivité locales qui transfèrent à la ville , au département et à la commune, des compétences relatives à l’appui à la couverture maladie universelle. »



Le Ministre de la Santé et de l’action sociale a également tenu à féliciter de l’initiative prise par son collègue et ami, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, M. Ismaila Madior FALL qui en enrôlant 4.000 élèves va renforcer « le taux de pénétration et de couverture des mutuelles de santé pour la prise en charge de la santé de nos populations. Le programme de la CMU est une initiative ambitieuse dont la pérennisation dépend de l’implication de tous les acteurs. » Il profitera de l’occasion pour lancer un appel aux enseignants « pour qu’ils soient nos relais les plus pertinents. Je suis persuadé que si les enseignants nous accompagnent dans ce travail, la CMU sera une réalité même dans les coins les plus reculés de notre pays. » Il a également lancé un appel solennel, « aux acteurs institutionnels de l’éducation nationale, de la santé et de l’action sociale pour pérenniser la mise en œuvre de ce programme CMU/Elèves qui aura pour conséquence la promotion du bien-être , de la réussite de l’équité dans l’espace scolaire. »



Aux parents d’élèves, M. Sarr les invite « à partager l’information au sein de leurs communautés et en poursuivant les efforts de mobilisation pour une adhésion massive. » Pour sa part, le ministre de la Santé et de l’action sociale, par ailleurs maire de Yoff, a annoncé l’enrôlement de tous les élèves de sa commune et des ‘’Badjenu GOX’’ dans la CMU...