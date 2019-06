CM U20 1/4 de finale : Le Sénégal mène 1-0 face à la Corée du Sud à la mi-temps.

Malgré une très nette domination et quelques occasions manquées, les Lionceaux ont rejoint les vestiaires avec un seul petit but d’avance face à la Corée du Sud (1-0). Les moins de 20 ans coréens ont tenu une demi-heure et ont cédé sur un but du capitaine sénégalais Cavin Diagne (36e). Il leur reste 45 minutes pour tenter d'égaliser et empêcher l'équipe nationale U20 du Sénégal de décrocher une deuxième qualification en demi-finale de la Coupe du monde junior...