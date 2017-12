CM 2018 : les lions sont tombés dans "une poule jouable mais difficile" (didier drogba)

"C’est une poule jouable et ce groupe me rappelle celui de la Côte d’Ivoire en 2014 avec la Colombie, le Japon et la Grèce", a rappelé l’ancien capitaine des Eléphants, indiquant toutefois que sera poule difficile.



Drogba était l’invité de la 4-ème édition des Awards de la FFRIM

(Fédération mauritanienne de football), une cérémonie récompensant les meilleurs footballeurs mauritaniens de l’année.



"Je pense que le Sénégal a les chances pour passer, il y a de la place et face à ces équipes il faut mettre tous les ingrédients et surtout mettre de l’impact physique", a-t-il préconisé.



"Ce n’est pas une poule équilibrée mais difficile voire très difficile", a-t-il dit, indiquant qu’elle deviendra une poule équilibrée pour le Sénégal si les Lions passent au second tour.



"Sincèrement avec ce que nous avons vu de cette équipe du Sénégal, elle peut passer mais faudrait-il mettre les ingrédients nécessaires parce que comme les autres poules, toutes les équipes présentes ont envie et se donneront l’ambition d’aller au bout" a indiqué Didier Drogba.



"La Côte d’Ivoire était à deux doigts de passer au second tour à Brésil 2014 mais dommage que certains choix n’ont pas été faits", s’est souvenu Didier Drogba, rappelant qu’il y a vraiment de la place pour passer.



"Il faut se donner les moyens parce que toutes les équipes se sont battues pour passer et arriver à ce niveau", a-t-il par ailleurs ajouté.