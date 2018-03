CM 2018/Match amical : Pourquoi la Croatie a choisi le Sénégal

Si l’on en croit le quotidien Stades, la Fédération Croate de football a pris son temps, regardé les profils et les demandes de matches amicaux pour coopter son adversaire du 8 juin prochain. Et c’est de bonne guerre, quand on doit affronter le Nigeria en phase de poule de la Coupe du Monde en Russie dans le groupe D, en compagnie de l’Argentine et de l’Islande. Il fallait donc chercher du répondant à travers son sparring-partner. D’où le choix porté sur le Sénégal.



Les Lions vont offrir de l’avis du sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalic, une belle réplique à sa sélection, lors du match amical qui se jouera à Osijek, le 8 juin prochain. Match comptant pour la préparation des deux équipes pour le Mondial 2018.



"Le Sénégal offre une excellente préparation pour le Nigéria. Le Sénégal est l’une des meilleures équipes africaines. Je suis sûr qu’il y aura une bonne ambiance à Osijek, avant d’aller en Russie", confie l’entraîneur de la Croatie Zlatko Dalic, dans les colonnes de Stades. "Je crois en la force de la Croatie et nous voulons être en mesure de jouer contre les équipes les plus fortes en période de préparation pour la Russie", ajoute encore le sélectionneur Croate.