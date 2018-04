CM 2018 : L'ambassadeur de la fédération de Russie promet un accueil chaleureux au Sénégal

L'ambassadeur de la fédération de Russie, Sergey Kryukov a assuré mardi que la délégation sénégalaise sera accueillie "chaleureusement" en terre Russe, lorsqu'elle viendra y participer à la la Coupe du Monde de football (14 juin-15 juillet).



Le diplomate Russe, recevant le ministre des Sports, Matar Bâ, a rappelé qu'un dispositif permettant d'accueillir le Sénégal et les autres pays a été mis en place. "Les matches de la Coupe du monde se dérouleront dans onze villes. Nous avons neuf stades avec trois stades nouvellement construits", se félicite Kryukov. L'ambassadeur explique que le football est une "force unificatrice". "C'est important, parce que des millions de gens prendront part à l'événement. Nous les accueillons à bras ouverts", a-t-il promis.



Le chef de mission a indiqué que beaucoup de festivals et concerts seront organisés en Russie, durant le mondial. "La Russie fait partie des pays les plus touristiques du monde. Saint-Pétersbourg est un centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les autres villes comme Kasane et Tchekaline font partie des destinations touristiques mondiales les plus visitées. Vous aurez l'occasion maintenant de découvrir le pays", invite l'ambassadeur.



Le diplomate Russe est revenu sur la nécessité pour le peuple Russe de faire preuve d'hospitalité vis-à-vis des étrangers, qui prendront part à l'événement sportif. Selon lui, ses compatriotes sont "résolus à offrir une belle fête" aux amoureux du football...