CM 2018 : Khadim Ndiaye va rater le début du stage des Lions

Le gardien de but sénégalais du Horoya AC (élite guinéenne), Khadim Ndiaye, va rater le début du stage de l’équipe nationale en perspective de la Coupe du monde, en raison du report du match devant opposer son club aux Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud en Ligue africaine des champions, a appris l’APS.



Initialement prévue le 15 mai, cette rencontre a été finalement décalée au 22 du même mois, rapporte le site officiel de la Confédération africaine de football (CAF).



L’équipe sud-africaine doit jouer contre le FC Barcelone en match amical international le 15 mai et a demandé le report de sa rencontre devant compter pour la 2-ème journée de la Ligue africaine des champions.



Khadim Ndiaye et ses coéquipiers ont battu le week-end dernier l’équipe de l’AS Togo Port sur la marque de 2-1.



Le gardien international a été titularisé à quatre reprises lors des éliminatoires de la Coupe du monde, deux fois contre le Burkina Faso (0-0 et 2-2), ensuite contre le Cap Vert (2-0) et l’Afrique du Sud (2-0) à Polokowane.



Sadio Mané, qui de son côté prépare la finale de la Ligue africaine des champions avec son club Liverpool, sera aussi absent de la partie sénégalaise du stage des Lions, prévue pour débuter le 21 mai et qui sera clôturé le 25 par la remise du drapeau national aux joueurs sénégalais.



Le Sénégal poursuivra la partie locale son stage à Vittel (France), avec au programme trois matchs amicaux, le 31 mai contre le Luxembourg, le 8 juin contre la Croatie et le 11 du même mois contre la Corée du Sud en Autriche.



Le Sénégal, pour le compte du premier tour du Mondial 2018, va rencontrer la Pologne (19 juin), le Japon le 24 juin et la Colombie, le 28 juin, dans la poule H.