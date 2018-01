CM 2018 : 20 accréditations pour la presse sénégalaise

Seulement 20 journalistes sénégalais (15 pour la presse écrite et 5 pour les reporters photographes) auront droit à une accréditation pour la couverture médiatique de la Coupe du Monde 2018. L'annonce a été faite par le Président de l'Association nationale de la presse sportive (Anps), en conférence de presse. Abdoulaye Thiam et son équipe ont en effet défini les conditions de participation des journalistes sénégalais le désirant. " Il faut être journaliste sportif représentant un organe de presse, c'est-à-dire un magazine, un site internet ou un quotidien d'information. Cette précision est de taille compte tenu du nombre d'accréditations disponible", a indiqué le Pdt de l'Anps. Outre ce critère, les candidats à la campagne de Russie devront s'acquitter d'une caution d'un million remboursable qu'une fois en Russie. C'est pour "garantir les conditions minimales de travail", si l'on en croit le secrétaire général de l'Anps, Bamba Kassé. Ce dernier a aussi précisé qu'il ne sera attribué qu'une seule accréditation par journaliste et par organe.