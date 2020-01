CLEANING DAY À TOUBA / Le gouverneur de Diourbel pour la jonction des forces le premier samedi de chaque mois.

Comme attendu, la région de Diourbel a officiellement lancé la journée mensuelle de nettoiement avec une cérémonie phare déroulée à Touba sous la présence du gouverneur. Gorgui Mbaye qui a personnellement conduit l'opération, insistera sur la pertinence de l'initiative du Président de la République non sans reconnaître à la population de Touba l'habitude qu'elle a de s'investir hebdomadairement à rendre propre la cité religieuse. À ses côtés, on notera la présence de Serigne Cheikh Abdou Latyf Mbacké, du maire de Touba, des agents de l'UCG qui ont amené des caterpillar et divers autres matériels, des jeunes de la Cojer de Touba sous la houlette de Bassirou Mboup, de l'honorable député Sadaga et de plusieurs jeunes leaders politiques de l'Apr.